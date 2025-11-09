ブラントリー31得点の長崎が首位奪還…名古屋Dの連勝記録は「12」でストップ

11月9日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第9節が各地で行われ、長崎ヴェルカはホームのハピネスアリーナで名古屋ダイヤモンドドルフィンズと対戦。95－87で名古屋Dを破り、GAME1のリベンジに成功した。

試合は序盤から点の取り合いに。第2クォーターだけで両チーム合計58得点を挙げる激しいオフェンスの応酬となり、長崎が51－47とリードして試合を折り返す。後半も互いに譲らない展開が続いたが、ホームの声援を受ける長崎が最後までリードを守りきり、重要な一勝を手にした。

13勝2敗で首位を奪還した長崎は、ブラントリーが31得点4スティールと攻守にわたって大暴れ。さらに、スタンリー・ジョンソンが17得点10リバウンドのダブルダブル、イヒョンジュンが19得点、馬場雄大が12得点5アシストと続いた。

敗れた名古屋Dは連勝記録が12でストップ。アラン・ウィリアムズとアーロン・ヘンリーがともに20得点、復帰2戦目の中東泰斗が16得点を挙げる奮闘を見せたが、勝利には一歩及ばなかった。

■試合結果



長崎ヴェルカ 95－87 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



長 崎｜22｜29｜24｜20｜＝95



名古屋D｜18｜29｜21｜19｜＝87

【動画】2戦連続の殴り合いとなった西地区首位攻防戦…長崎勝利の瞬間