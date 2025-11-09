第4Qだけで34得点の広島が宇都宮に大勝…クリストファー・スミスが35得点の活躍

11月9日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第9節GAME2が広島県立総合体育館で行われ、広島ドラゴンフライズが103－76で宇都宮ブレックスを撃破した。

試合序盤から点の取り合いとなったが、第2クォーターに宇都宮のD.J・ニュービルに10得点を奪われ、50－52と2点ビハインドで試合を折り返した。しかし、後半に入ると広島のクリストファー・スミスの得点をきっかけにして11－0のランを炸裂させ、69－64と5点リードで第3クォーターを終えた。最終クォーターでは広島が攻守で違いを見せ、このクォーターだけで34得点を奪い、相手を12得点に抑えて103－76で快勝。宇都宮の連勝を6でストップさせた。

8勝7敗となった広島はスミスが35得点4リバウンド、ドウェイン・エバンスが19得点12リバウンド5アシスト、コフィ・コーバーンが19得点10リバウンドでそれぞれダブルダブルを達成した。一方、宇都宮はニュービルが24得点4アシスト、比江島慎が16得点6リバウンド5アシスト、ジャメール・マクリーンとアイザック・フォトゥがそれぞれ10得点をマークした。

■試合結果



広島ドラゴンフライズ 103－76 宇都宮ブレックス



広 島｜29｜21｜19｜34｜＝103



宇都宮｜26｜26｜12｜12｜＝76

【動画】広島ドラゴンフライズvs宇都宮ブレックスのハイライト