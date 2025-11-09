[11.9 J3第35節](長良川)

※19:00開始

主審:岡宏道

<出場メンバー>

[FC岐阜]

先発

GK 1 茂木秀

DF 3 野澤陸

DF 20 加藤慎太郎

DF 22 文仁柱

DF 55 外山凌

MF 8 荒木大吾

MF 28 箱崎達也

MF 39 泉澤仁

MF 97 福田晃斗

FW 16 西谷亮

FW 29 川本梨誉

控え

GK 31 セランテス

DF 40 平瀬大

MF 7 中村仁郎

MF 10 北龍磨

MF 14 生地慶充

MF 15 山田直輝

MF 19 松本歩夢

FW 18 山谷侑士

FW 27 横山智也

監督

石丸清隆

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

DF 55 大嶋春樹

MF 3 永野修都

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 21 河村匠

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 77 橋本清太郎

MF 27 西田結平

MF 66 土肥航大

FW 18 半田航也

監督

林健太郎