岐阜vs鳥取 スタメン発表
[11.9 J3第35節](長良川)
※19:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 8 荒木大吾
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 40 平瀬大
MF 7 中村仁郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
FW 18 山谷侑士
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 21 河村匠
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 77 橋本清太郎
MF 27 西田結平
MF 66 土肥航大
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
※19:00開始
主審:岡宏道
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 1 茂木秀
DF 3 野澤陸
DF 20 加藤慎太郎
DF 22 文仁柱
DF 55 外山凌
MF 8 荒木大吾
MF 28 箱崎達也
MF 39 泉澤仁
MF 97 福田晃斗
FW 16 西谷亮
FW 29 川本梨誉
控え
GK 31 セランテス
DF 40 平瀬大
MF 7 中村仁郎
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 19 松本歩夢
FW 27 横山智也
監督
石丸清隆
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 21 河村匠
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 77 橋本清太郎
MF 27 西田結平
MF 66 土肥航大
FW 18 半田航也
監督
林健太郎