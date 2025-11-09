日程問題での代表落選に長友佑都「非常に苦しい決断」…FC東京でのタイトル&W杯生き残りへ「自分が証明します」
[11.8 J1第36節 町田 0-1 FC東京 国立]
国立決戦で盤石の対人守備が光った。FC東京DF長友佑都はJ1第36節・町田戦に右サイドバックで先発出場。相手のキーマンとなる左シャドーのMF相馬勇紀とのマッチアップで仕事をさせず、左サイドからのクロスにも絞って対応し、無失点に抑え込むことで終盤の決勝ゴールにつないだ。
対峙した相馬は日本代表のトレーニングでもマッチアップしてきた間柄。得意のドリブル突破に粘り強い対応を続け、危険なエリアへの侵入を許さないどころか、マイボールでのラインアウトを誘う場面すらあった。
「非常にいい選手で、彼が基本的に町田の起点となっていて、彼からの攻撃がほぼ80%、90%を占めるくらいの部分。そこは自分のタスクとして彼を抑えるところは本当に集中して入っていた。良かったんじゃないかなと思う」(長友)
もっともそんな手応えは感じつつも、この一戦を勝利で終えたことに充実感はなかった。1週間後の16日、同じ国立競技場での天皇杯準決勝を控えているからだ。「一瞬たりとも気の抜けない試合で、次の試合があるのでまた集中して入りたい」(長友)。決勝ゴールを決めたMF安斎颯馬によると、長友はすでに試合後のロッカールームで次戦へのスイッチを入れていたという。
「先ほどロッカールームで佑都さんが言っていたように、この勝ちによって町田さんの気を引き締めることにつながっていると思うので、それ以上のパワーを出さないといけないというのはもうロッカールームで切り替えて、もう次の試合というふうになっていた。難しくなる試合だと思うので、いろんな局面に向けて準備していきたい」(安斎)
長友にとって天皇杯準決勝は、FC東京に復帰後初のタイトルをもたらす絶好のチャンス。モチベーションは限りなく高い。
「FC東京でタイトルを取りたいのでそこだけに集中したい。次はまた難しい試合になるけど、今の自分のコンディションも非常に良い状態なので、FC東京にタイトルをもたらせるように。この4年間、自分も帰ってきてタイトルをもたらせていないので非常に責任を感じている。絶対に優勝したい」
加えて同期間には日本代表の11月シリーズの活動が重なっているなか、森保一監督は天皇杯準決勝に進出した選手の招集見送りを決断。5度目のW杯出場に向けて代表でのアピールが必要な立場の長友にとっては、その大事な代表活動と引き換えに挑むカップ戦という位置付けともなっている。
この問題は欧州主要国では例がない、国際Aマッチウィークと国内カップ戦の日程重複に端を発しており、代表選考のみで解決できるものではない。森保監督もメンバー発表記者会見で「選手もクラブも痛みのないような状態で代表活動を思い切ってやれるように」と述べ、日程問題に関する議論の活発化を求めていた。
長友自身もこの日、「森保さんの言っていたとおり、こういう大事な試合と被るのは本当に痛い。もちろん代表でアピールしないといけないのもあるし、天皇杯でチームにタイトルをもたらしたいという気持ちが2つとも強いので非常に苦しい決断」と心境を吐露した。しかし、苦渋の決断を受け止め、すでに前を向いていた。
「それでも(チームに)残ったというところで、全てをこのFC東京に捧げたい。ここ(天皇杯)で活躍することで代表にもつながると信じている。森保さんも見てくれていると思うので、戦力として自分が代表に必要だということを自分が証明します」。失った機会を取り戻す以上の覚悟を胸に、国立決戦に臨む構えだ。
(取材・文 竹内達也)
