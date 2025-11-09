´Ü¤Ò¤í¤·¡õâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ ¡È»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡ÉÅÐ¾ì¡ªâÃ±ÉÅÄ¤Î½éÎø¤Î¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡õ¾¼ÏÂ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±ÇÁüÂç¸ø³«
11·î10Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ë¤Ï¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤ÈâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡ÖÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëâÃ±ÉÅÄ¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿´Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿§¡¹³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£´Ü¤ââÃ±ÉÅÄ¤ò¡ÖËÍ¤Î¿ä¤·¡×¤È¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È»ÕÄï¥³¥ó¥Ó¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¿Í¡£º£²ó¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¡¢Æó¿Í¤ÎÈ¾À¸¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
´Ü¤Ï¡Ö±Ñ¹ñ¿Â»ÎÆ»¡×¤ò·Ç¤²¤ë¸·³Ê¤ÊÁÄÉã¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡Ö¼ê¤â·Ò¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¿Â»Î¤ÊÎø°¦¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡ÄÅö»þ¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤«¤é¤Î¾Ú¸À¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³!? µìÃÎ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡¢¡È¥â¥ÆÃË¡É´Ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹À¸¤Þ¤ì¤ÎâÃ±ÉÅÄ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÇ®Ãæ¤·¡¢¡ÖÃæ³Ø2Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¡Ø¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¤Î³Ú´ïÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤«¤é¤Ï¡Ö¶¿ÆØ¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÉÝ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦»Ò¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¿¤À¤ÎÉÔ´ïÍÑ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Î¾Ú¸À¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏâÃ±ÉÅÄ¤Î¡Ö½éÎø¤Î¿Í¡×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ª¤Û¤í¶ì¤¤ÊÌ¤ì¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©âÃ±ÉÅÄ¤Î¡ÈÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
¢£¡Ö»ÈÍÑ²ÐÌô4.8t¡×¡Ö¥Î¡¼¥¹¥¿¥ó¥È¤ÇÃèÄß¤ê¡×¾¼ÏÂ¤Î¥ÉÇÉ¼ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
âÃ±ÉÅÄ¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦ÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢´Ü¤¬¡ÖËÍ¤ÏÀéÍÕ¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢âÃ±ÉÅÄ¤â¡ÖÉã¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨ÀéÍÕ¤µ¤ó¤ÎÅÁÀâÅª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£¡Ö90m¤Î¹â¤µ¤ÇÃèÄß¤ê¡×¡ÖÁö¹ÔÃæ¤Îµ¡´Ø¼Ö¤ËÈô¤Ó°Ü¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ì¿·ü¤±¤ÎÄ¶¿ÍÅª¥·¡¼¥ó¤òÂç¸ø³«¡£´Ü¤â¡ÖÀéÍÕ¤µ¤ó¤Î¤¢¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÓ¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´Ü¤¬ÀÐ¸¶·³ÃÄÆþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥·¡¼¥ó¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ»»¤Ç¡Ö»ÈÍÑ²ÐÌô4.8t¡×¡Ö²õ¤·¤¿¼ÖÎ¾Ìó4600Âæ°Ê¾å¡×¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÁíÀ©ºîÈñ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö3²¯±ßÄ¶¤¨¡×¤À¤È¤«¡£Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´Ü¤¬¸ì¤ë¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×»£±ÆÎ¢ÏÃ¤¬Â³¡¹¡ª
¤½¤·¤Æ´Ü¤Ï¡¢ÀÐ¸¶·³ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤¿Ì¾Í¥¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¤¤¤¿Í¡×¤Èº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤ë¡£