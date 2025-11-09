元大阪府知事で大阪市長、弁護士の橋下徹氏が９日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に生出演。日本維新の会・藤田共同代表が、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」に、公金２０００万円と秘書の会社が絡む疑惑を報じられたことについてコメントした。橋下氏はテレビやＳＮＳでこの件に関して猛烈批判を展開している。

元衆院議員の杉村太蔵氏が、「僕も公金扱ってた、その人間からすると、これは法律違反ではない、と専門家にチェックしてやってもらったことに関して、マネーロンダリング的なことをやり始めた、って言われても、ちょっとそれはキツイな。藤田さんを責めるんではなくて、そういうことをやってたら疑念を抱かれるね、って制度改正の提案だったらいいんですけど。ちょっと藤田さん、気の毒だな、って僕は見てます」と話した。

これに橋下氏は「一般国民はいいんです。でも国会議員はルールを作る側だから。国会議員が、今の法律に違反してなければいい、って言ったら政治規制法なんて、できなかったから政治（資金）規制法なんてできなかったからね」と応じたが、杉村氏は「制度の改正を提言すればいい。藤田さん個人を責めるのは論調としていきすぎじゃないですか」と食い下がった。

橋下氏は「当事者だから彼に向けて言ってるけども、日本全体で政治家として制度改革してもらいたい」とメッセージ。「他の政治家も同じようなことやってませんか？」と投げかけた。「答弁を作っている官僚」の友人がいることを明かした鈴木紗理奈は「藤田さんに怒るんじゃなくて、ルールを変えろ、って声高に言ってほしかった」と語った。