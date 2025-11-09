大原優乃、鹿児島「おはら祭」参加ショットが話題「めっちゃ可愛い」「天使やん」
女優の大原優乃が8日にインスタグラムを更新。故郷・鹿児島のお祭りに参加した記念ショットを多数公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】大原優乃、法被を脱いだ浴衣ショット（ほか8枚）
大原が投稿したのは、11月1日と2日に開催された南九州最大のお祭り「おはら祭」に参加した様子を記録した写真の数々。“おはら祭”の文字があしらわれた緑の法被を着て笑顔でポーズを決める姿や法被を脱いだ浴衣姿も披露している。
今回の祭では、ステージ上で「西郷隆盛生誕200年・没後150年記念プロジェクトロゴマーク＆キャッチコピー発表式」が行われ、大原は市長と共に登壇。「大役を任せていただき身に余る思いでした。故郷での特別な節目に立ち会えたことを、誇りに思います。胸に残る貴重な経験となりました」とコメントしている。
彼女の法被＆浴衣姿に、ファンからは「めっちゃ可愛い」「天使やん」「美しい」などの声が集まっている。
■大原優乃（おおはら ゆうの）
1999年10月8日生まれ。鹿児島県出身。2009年11月、Dream5のメンバーとしてCDデビュー。2014年、テレビアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」「ダン・ダン ドゥビ・ズバー！」が大ヒット。2016年にDream5の活動が終了すると、以降はソロタレントして活躍。近年は俳優として『ゆるキャン△』シリーズ（テレビ東京系）などの作品に出演。映画『教場 Requiem』が2026年2月20日に公開予定。
引用：「大原優乃」インスタグラム（@yuno_ohara）
【別カット】大原優乃、法被を脱いだ浴衣ショット（ほか8枚）
大原が投稿したのは、11月1日と2日に開催された南九州最大のお祭り「おはら祭」に参加した様子を記録した写真の数々。“おはら祭”の文字があしらわれた緑の法被を着て笑顔でポーズを決める姿や法被を脱いだ浴衣姿も披露している。
今回の祭では、ステージ上で「西郷隆盛生誕200年・没後150年記念プロジェクトロゴマーク＆キャッチコピー発表式」が行われ、大原は市長と共に登壇。「大役を任せていただき身に余る思いでした。故郷での特別な節目に立ち会えたことを、誇りに思います。胸に残る貴重な経験となりました」とコメントしている。
■大原優乃（おおはら ゆうの）
1999年10月8日生まれ。鹿児島県出身。2009年11月、Dream5のメンバーとしてCDデビュー。2014年、テレビアニメ『妖怪ウォッチ』のエンディングテーマ「ようかい体操第一」「ダン・ダン ドゥビ・ズバー！」が大ヒット。2016年にDream5の活動が終了すると、以降はソロタレントして活躍。近年は俳優として『ゆるキャン△』シリーズ（テレビ東京系）などの作品に出演。映画『教場 Requiem』が2026年2月20日に公開予定。
引用：「大原優乃」インスタグラム（@yuno_ohara）