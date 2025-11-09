170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、南国ショットにファン歓喜「振り向きカワイ」「デートしたい」
気象予報士の穂川果音が8日にインスタグラムを更新。ノースリーブ姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【別カット】穂川果音、カメラを見つめてニッコリ
穂川が「それにしても毎週時間過ぎるの早いね〜！」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはノースリーブ姿の彼女がヤシの木をバックにカメラの方を振り向く様子や弾ける笑顔が収められている。
コーヒーを片手にリラックスする彼女のプライベート感満載の写真に、ファンからは「振り向きカワイ」「デートしたい」「可愛すぎだよ」などの声が相次いでいる。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
