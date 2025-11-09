大島優子、“心友トリオ”での笑顔ショットに感動の声「超エモい」「愛が伝わります」
AKB48元メンバーで女優の大島優子が8日にインスタグラムを更新。グループで活動を共にした宮澤佐江、秋元才加との3ショットを公開すると、ファンから称賛が相次いだ。
【別カット】朗読劇に挑戦する“心友トリオ”（ほか6枚）
大島が投稿したのは3日に都内で開催されたファンミーティングの模様を記録した複数の写真。ゲスト出演した宮澤、秋元と並ぶ姿や3人で「即興AI朗読劇」に挑戦する様子も収められている。
投稿の中で大島はグループで活動を共にした宮澤、秋元について“心友”と表現しながら「最高のファンミになったし2人といる時の自分って好きだなぁって改めて思った」とコメントしている。
大島が披露した“心友トリオ”の写真にファンからは「超エモい」「愛が伝わります」「どれも全部いい写真すぎる」などの声が集まっている。
■大島優子（おおしま ゆうこ）
1988年10月17日生まれ。栃木県出身。太田プロダクション所属。女性アイドルグループAKB48の元メンバーで、2006年に第2期生として加入。“神7”と呼ばれ、グループを牽引する。2014年6月にAKB48を卒業してからは、女優として映画『ロマンス』など様々な作品に出演。
引用：「大島優子」インスタグラム（＠yuk00shima）
【別カット】朗読劇に挑戦する“心友トリオ”（ほか6枚）
大島が投稿したのは3日に都内で開催されたファンミーティングの模様を記録した複数の写真。ゲスト出演した宮澤、秋元と並ぶ姿や3人で「即興AI朗読劇」に挑戦する様子も収められている。
投稿の中で大島はグループで活動を共にした宮澤、秋元について“心友”と表現しながら「最高のファンミになったし2人といる時の自分って好きだなぁって改めて思った」とコメントしている。
■大島優子（おおしま ゆうこ）
1988年10月17日生まれ。栃木県出身。太田プロダクション所属。女性アイドルグループAKB48の元メンバーで、2006年に第2期生として加入。“神7”と呼ばれ、グループを牽引する。2014年6月にAKB48を卒業してからは、女優として映画『ロマンス』など様々な作品に出演。
引用：「大島優子」インスタグラム（＠yuk00shima）