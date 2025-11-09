大野いと、美脚スラリの冬コーデ披露「驚くほど脚長い」「写真集みたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/09】女優の大野いとが8日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つカジュアルな冬のコーディネートを披露した。
【写真】30歳美人女優「驚くほど脚長い」スラリ美脚披露
大野は「東京はまだ温かくて、でも少しずつ気温が下がってるので、体調にお気をつけくださいね」とつづり、ブラックのコーディネートに白いバッグが差し色となっている冬らしいコーディネートを披露。暖かそうなジャケットにショートのキュロット、スニーカーを合わせ、スラリとした美脚をのぞかせている。
この投稿に「驚くほど脚長い」「クールビューティー」「美人でかっこいい」「写真集みたい」「スタイル抜群」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大野いと、美脚際立つ冬コーデ披露
◆大野いとの投稿に反響
