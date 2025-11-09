岡田将生、オフショットで見せた“左手”にファンざわつく「指輪が尊い！」「きゅんきゅんが止まらない」
俳優の岡田将生が8日にインスタグラムを更新。オフショットに映った結婚指輪にファンから「尊い！」「きゅんすぎぃー」などの声が集まった。
【別カット】岡田将生、じっとカメラを見つめるソロショット（ほか5枚）
岡田が「ちょっとだけ前とちょっとだけ最近のわたくし」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、食事中の様子やフィギュアを持った全身ショット、じっとカメラを見つめる姿などが収められていて、彼のプライベートが垣間見られる。
ファンからは左手薬指の指輪に注目が集まり「指輪が尊い！」「結婚指輪してるのきゅんすぎぃー」などの反響が続出。さらに「かっこいいですありがとうございます」「きゅんきゅんが止まらない」といったコメントも寄せられている。
■岡田将生（おかだ まさき）
1989年8月15日生まれ、東京都出身。近年の主な出演作に、連続テレビ小説『なつぞら』『虎に翼』（NHK総合）、ドラマ『ザ・トラベルナース』（テレビ朝日系）、『御上先生』（TBS系）などがある。現在、ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演中。11月21日には声優を務める長編アニメーション『果てしなきスカーレット』も劇場公開される。プライベートでは、2024年11月に高畑充希との結婚を発表。今年7月には妻・高畑の第1子妊娠も公表した。
引用：「岡田将生」インスタグラム（＠masaki_okada.official）
【別カット】岡田将生、じっとカメラを見つめるソロショット（ほか5枚）
岡田が「ちょっとだけ前とちょっとだけ最近のわたくし」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、食事中の様子やフィギュアを持った全身ショット、じっとカメラを見つめる姿などが収められていて、彼のプライベートが垣間見られる。
ファンからは左手薬指の指輪に注目が集まり「指輪が尊い！」「結婚指輪してるのきゅんすぎぃー」などの反響が続出。さらに「かっこいいですありがとうございます」「きゅんきゅんが止まらない」といったコメントも寄せられている。
1989年8月15日生まれ、東京都出身。近年の主な出演作に、連続テレビ小説『なつぞら』『虎に翼』（NHK総合）、ドラマ『ザ・トラベルナース』（テレビ朝日系）、『御上先生』（TBS系）などがある。現在、ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）に出演中。11月21日には声優を務める長編アニメーション『果てしなきスカーレット』も劇場公開される。プライベートでは、2024年11月に高畑充希との結婚を発表。今年7月には妻・高畑の第1子妊娠も公表した。
引用：「岡田将生」インスタグラム（＠masaki_okada.official）