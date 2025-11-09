高橋みなみ、ナチュラル美際立つ“足だしコーデ”披露「めっちゃスタイルいい」「美脚過ぎます」
AKB48の元メンバーでタレントの高橋みなみが、8日までにインスタグラムを更新。秋のコーディネートを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【別カット】高橋みなみ、赤いニット姿で凛々しい表情（ほか4枚）
高橋が「あっという間に11月！」と投稿したのは自身のオフショット。赤いニットにコート、ミニスカートを合わせた秋らしい装いが複数の写真で収められている。投稿では「とにかく風邪を引かないように気をつけて過ごしたいと思います」とつづりつつ、「…っとそんなこと言いつつ足だしコーデ」とコメントした。
彼女の“足だしコーデ”には、ファンから「めっちゃスタイルいい」「美脚過ぎます」「可愛いっ」などの声が寄せられている。
■高橋みなみ（たかはし みなみ）
1991年4月8日生まれ。東京都出身。2005年、AKB48オープニングメンバーオーディションに合格。グループの中心的なメンバーでリーダーとしても活動。2016年4月にグループから卒業すると、以降はタレントとして活躍している。プライベートでは2019年5月に一般男性との結婚を発表した。
引用：「高橋みなみ」インスタグラム（＠taka37_chan）
