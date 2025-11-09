シンプルで、しっかり使える。年齢も性別も選ばない万能バッグ【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
収納力も快適性も、リニューアルでさらに進化【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、年齢や性別を問わず使えるシンプルなデザインと、豊富なカラー・サイズ展開が魅力の人気モデル。2022年のリニューアルでは、タウンユースからアウトドア、通学、ビジネスまで幅広いシーンに対応する機能性をさらに強化している。
撥水加工を施したポリエステル・ナイロン素材を使用し、ジッパーフラップが雨の侵入を防ぐ設計。背面パネルとショルダーベルトにはクッション性のあるメッシュ素材を採用し、長時間の使用でも肩への負担を軽減する。
縦型フロントポケットにはエラスティックコードを装備し、鍵やパスケースの取り付けが可能。両サイドには500ミリリットルペットボトルが収納できるスペースを確保。
内部にはキーフック、ペンホルダーふたつ、オープンポケットふたつを備え、小物整理にも便利。さらに、タブレット収納も可能な構造で、アクティブな毎日を快適にサポートしてくれること間違いなしだ。
