小田原競輪開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」決勝戦が行われ、松井宏佑（33＝神奈川、113期）が番手捲りで優勝。小田原記念は21年以来2度目、G3は2月の奈良記念以来、4度目の制覇となった。

レースは郡司がスタートを決め、郡司―松井―和田―菅原―山田―杉浦―鈴木―中野―橋本で周回。青板Bで中野が上昇すると郡司が突っ張る。橋本が5番手を確保し、8番手になった杉浦が最終Hから巻き返すも郡司がペースを上げ不発。最終Hから鈴木が自力に転じて捲ると、2角から松井が番手捲り。中野も不発となり地元ワンツースリーが決まった。

地元の結束力によるチャンスを松井がきっちりモノにした。初日に続き郡司の番手。エースによる最高のお膳立てを無駄にせず、戦国バンクのゴールを真っ先に駆け抜けた。

松井は「めちゃくちゃ緊張していたのでホッとした。これといった作戦はなく、郡司さんが“任せてくれ”ということだったので全て任せていた。後ろにも2人いるので、早めだけど番手から仕掛けた。神奈川で確定板（独占）なので最高の形」と胸をなで下ろした。

これで賞金ランクは競輪祭準Vでも平塚グランプリが見える位置となった。「調子を上げて、いいレースができるように頑張りたい。グランプリ、グランプリと考え過ぎずに常に自分らしいレースができるように」と気を引き締め、10日後の25年ラストG1を見据えた。