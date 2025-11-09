全国高校サッカー選手権、新潟県大会の決勝が9日行われ、帝京長岡が2年ぶりの全国大会出場を決めました。



決勝は夏のインターハイ県大会王者・帝京長岡と、冬の選手権、県大会連覇を狙う新潟明訓の対戦です。



前半、主導権を握った帝京長岡。

1年生、児山が抜け出すも新潟明訓の安藤がシュートブロック。堅い守備をみせます。



均衡が破れたのは前半25分でした。

帝京長岡は左サイド、水澤のクロスに杉本がヘディングでゴール！

帝京長岡が先制します。





さらに6分後。植村がキーパーの前を狙ったボール、合わせたのは樋口！帝京長岡が2点のリードで試合を折り返します。一矢報いたい新潟明訓。後半立ち上がり、コーナーキックのチャンスに体勢を崩しながら飛び込んだ 加藤がヘディングでゴール！1点を返します。その後も、帝京長岡は何度も追加点を狙いますが、新潟明訓は堅い守備で切り抜け、同点のチャンスをうかがいます。後半39分には新潟明訓、途中出場の田坂が狙うも帝京長岡GK・仲がセーブ。リードを守り切った帝京長岡が2対1で新潟明訓を下し、2大会ぶり11回目の全国大会出場を決めました。＜帝京長岡・稲垣純 主将＞「全員124人で、スタッフ含めて頑張ろうって決めたので、勝てて良かった。自分たちが目標にしている日本一に向けて、仲間と競争し、日本一とれるように頑張りたい」＜決勝ゴール 帝京長岡・樋口汐音 選手＞「クロスからのシュートは練習していたので、練習して良かったと思える1点でした。まだ実感はわいていないが、この全員で戦えて本当に良かった」全国高校サッカー選手権大会は11月17日に組み合わせ抽選会が行われ、12月28日に開幕します。