角田裕毅が「想定してなかった」と嘆いた“ブラジルの悪夢”　レッドブル重鎮も落胆「完全な大惨事。なぜ失敗したのか」

角田とフェルスタッペンが揃ってQ1敗退となったレッドブル。その結果に幹部も肩を落とした(C)Getty Images

F1界も騒然となる大惨事だ。現地時間11月8日、F1の今季第21戦となるサンパウロGPの公式予選がブラジルのインテルラゴス・サーキットで行われ、レッドブルはマックス・フェルスタッペン（16番手）と角田裕毅（19番手）が揃って1回目（Q1）で敗退となったのだ。

「何かが本当におかしいんだ。僕らは大きなトラブルを起こさないために、かなり控えめに運転せざるを得なかった」

15番手となったカルロス・サインツ（ウィリアムズ）と0.066秒の僅差で落ちたフェルスタッペンが嘆くほど、マシンの状態は最悪だった。

前日のフリー走行（FP）でも低迷した結果を受けて陣営は、両雄のマシンにテコ入れを慣行。とりわけ問題視されたグリップの修正を「リスクを冒して、大胆に変更した」。だが、角田が「まったく想定していなかった事態だった」と訴えたように改善は見られなかった。

レッドブルのドライバーが揃ってQ1で姿を消すのは、F1参戦初年度となる2006年の10月に行われた日本GP以来の2度目の出来事。文字通りの歴史的敗北だった。