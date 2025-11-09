タレントの青木さやか（52）が9日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。母との確執と和解について語った。

プライベートでも交流があるという米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子と、タレントの清水ミチコとトークを展開。

親についての話題となると、青木は「あたしは母と凄い仲が良くなくて。高校ぐらいからずっと」と打ち明けた。

「高校からずっと、子供ができても好きじゃなくって」と続け、「自分の子供ができたら感謝できるかなと思ったんですけれど、何か私の生まれたばかりの娘を抱いてる母を見た時に、ちょっと大事なものに触んないでよ！っていう感情になってしまって。よっぽどなんだなってそこで思って」と振り返った。

「お金とか、リフォームとかそういうのはするけれど」と語ると、野沢は「優しいじゃん、それはだいぶ」と優しくフォローした。

その後「母が亡くなる時にホスピスに入ったんですが、その時に私ちょうど肺がんになって」と青木。母がホスピスに入ったことで「ああ、自分の嫌いな親がいなくなるから楽になるかなと思ったらそうではなくて。何か自分の一部がなくなっちゃうような気がして怖い感覚になって」との思いに気付いたという。

そこで「これは何か自分の病気のこともあるし、振り返って今までの人生のことを。何か反省して、いろんな人に謝りたいなと思うようになって」と心境の変化が。

「その一番の人が親だったので」と「ホスピスに行って、母に謝ったっていうか、今まで凄くいい子じゃなかったから。謝りました」と振り返った。

すると母からは「何言っとるの、あなたは誰よりも優しい子だったでしょ」との言葉が。青木は「その後の言葉を用意してなかったので、“タオルここに置いときます”ってそのまま帰りました」と回顧した。

「その言葉しか用意してなかったから…。母とだって何十年も、しゃべったことないの。事務的なことしか」と改めて語ると、清水は「（両親）2人共教師なんだよね」と話した。