¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç4ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤µ¤ó¤Ï11·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÂ©È´¤Æù²ñ¡É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤¬2¿Í¤¤¤ë¡×¡Ö¿¿¤óÃæ¤¬¾°Ìï¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡Ö¿¿¤óÃæ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤¯²£´é¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÁ°Îó¤ÎÅÄÃæÍ¯Ìé¤µ¤ó¤ò°æ¾å¤µ¤ó¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¾å¾°Ìï¡¢¡ÈÂ©È´¤Æù²ñ¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤¬2¿Í¤¤¤ë¡×°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¡¼¤Ë¤ÎÂ©È´¤¤ËÆù²ñ ¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¾ÆÆùÅ¹¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢Âç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤Î9¿Í¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤È2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö°æ¾å·»Äï ±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¥µ¥¤¥ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍß¤·¤¤¡¼¡×¡Ö¾ÆÆù²°¤ÎÆùÌµ¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤Æ¤½¤¦¡×¡ÖÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ÎÁð¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´ÖÃ£¤ÈºÇ¹â¤ÎÆù²ñ¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤·¤«¤Ê¤¤¤Â¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤Ã¤·¤ç¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¨¤¨´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö³§¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î¶ù¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤Î¾°Ìï¤µ¤ó¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡ª7Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¶½¹ÔRING5¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Î¹ñÆâ¸þ¤±³«ºÅ²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¾å¤µ¤ó¡£Á°WBA¡¦IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê6¿Í¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé2°Ì¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½Áª¼ê¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¤È¤Ê¤ëÃæÅì·èÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
