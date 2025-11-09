ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「Ｒｅｄ Ｂｕｌｌ ＢＣ Ｏｎｅ」が９日、東京・両国国技館で行われ、女子のＡＹＵ（本名・湯浅亜優、３０歳）が１回戦で敗れた。

ＡＹＵはパリ五輪で金メダルを獲得したＡｍｉ（本名・湯浅亜実）の実姉。２０１６年の世界大会「Ｂａｔｔｌｅ Ｏｆ Ｔｈｅ Ｙｅａｒ」では、Ａｍｉとタッグを組んで優勝。２４年には欧州最大級のバトルイベント「ＩＢＥ」「ＯＵＴＢＲＥＡＫ」のフットワーク部門を制した実力者だ。

女子でもアクロバットな「パワームーブ」を連発する時代にあって、フットワークに特化した「スタイラー」のＡＹＵは初戦で、パリ五輪ウクライナ代表のＳＴＥＦＡＮＩと対戦した。先攻からパワームーブを駆使する相手に対し、ＡＹＵは軽やかなトップロックから、得意のフットワークだけで勝負。音に合わせて、スピーディーかつ細やかなステップワークで会場を沸かせたが、及ばなかった。

「ＢＣ Ｏｎｅ」はブレイキンの世界最高峰のソロダンスバトルの大会とされ、今回が２２回目。国内での開催は、２０１６年に名古屋で開かれて以来で３度目だ。最終予選を勝ち上がったダンサーなど男女各１６人が出場した。