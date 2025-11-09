ヒョナがダイエット成功を“自信満々”に報告。着用ビニキも公開

ダイエットに成功したヒョナが自身のSNSにハートの絵文字とともに複数の近況写真を投稿した。

【写真】タトゥーも…ヒョナ、たわわな胸元

公開された写真の中でヒョナは、バスルームの鏡の前でセルフィーを撮影しており、ラフなパジャマ姿にすっぴんで登場している。作り込みのないナチュラルな姿にもかかわらず、くっきりとしたフェイスラインと細くなった腕のラインが目を引く。また、ビキニ写真も公開した。

(写真=ヒョナInstagram)

これに先立ちヒョナは、結婚後に体重が増えたことで妊娠説に巻き込まれることもあった。先月10月3日には、自身に向けた決意の言葉を公開している。

「ヒョナ、いっぱい食べたでしょ。目を覚ましてダイエットしよう。ガリガリな自分が好きだったでしょ。もう一度やってみよう」

率直なメッセージとともにダイエットを宣言した彼女は、約1カ月後、体重計に表示された「49kg」の写真を公開し、「50の壁の前で数字の桁を変えるのは本当に大変だ。まだまだ道のりは遠い。この間、どれだけ食べてたのかキム・ヒョナ、ヒョナよ」と綴り、10kgの減量に成功したことを明かした。

(写真=ヒョナInstagram)

一方、Crayon Pop出身のウェイは最近、自身のYouTubeチャンネルで「ヒョナさんが“あなたガリガリだったじゃない”と自分を責めているのを見て、とても胸が痛んだ」とし、「こうした補償心理の繰り返しは健康に負担を与える可能性がある」と懸念を示した。

◇ヒョナ プロフィール

1992年6月6日生まれ。2007年にJYPエンターテインメントからWonder Girlsの一員としてデビューするが、健康上の理由で脱退。その後、CUBEエンターテインメントに移籍し、2009年に4Minuteのメンバーとして再デビューした。2011年にはBEASTのチャン・ヒョンスンとユニット「Trouble Maker」を結成。2018年の「Mnetアジアンミュージックアワード（MAMA）」では、交際していた歌手イドン（DAWN）との“キスパフォーマンス”を披露し、大きな話題となった。2022年11月にイドンと破局し、2024年1月にHIGHLIGHT出身のヨン・ジュンヒョンとの交際を公表、同年10月に結婚した。



