村重杏奈、ショーパンから脚線美輝く「本当にスタイルいい」「憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/11/09】タレントの村重杏奈が11月7日、自身のInstagramを更新。恒例の衣装ショットを公開した。
【写真】26歳美人タレント、ショーパンから脚線美輝く
「完全に保湿の時期だな！」と切り出した村重は、「朝起きたら自分のお肌が砂漠で大焦り！」と乾燥に悩まされていることを明かし、加湿器を探していると報告。
続けて、「界隈に所属するならどこにしよーかなー！！」と最近の思考をユーモラスに綴り、「特に思いつかないのでトマト大好き界隈にします！！」と宣言。「食べるのも飲むのも好き！」と、トマト愛をアピールした。
投稿の最後には「恒例最近のお衣装達〜」と、13枚の衣装ショットを公開。茶色のショートパンツにレザージャケットを合わせた秋らしいコーディネートでは、脚線美も際立ち、秋らしいムードが漂う印象的なショットとなっている。
この投稿にファンからは、「憧れる」「理想の脚」「秋コーデ可愛すぎる」「本当にスタイルいい」「トマト大好き界隈最高」「脚長すぎてびっくりした」「村重節で元気が出た」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳美人タレント、ショーパンから脚線美輝く
◆村重杏奈、美脚際立つ秋コーデ公開
「完全に保湿の時期だな！」と切り出した村重は、「朝起きたら自分のお肌が砂漠で大焦り！」と乾燥に悩まされていることを明かし、加湿器を探していると報告。
続けて、「界隈に所属するならどこにしよーかなー！！」と最近の思考をユーモラスに綴り、「特に思いつかないのでトマト大好き界隈にします！！」と宣言。「食べるのも飲むのも好き！」と、トマト愛をアピールした。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿にファンからは、「憧れる」「理想の脚」「秋コーデ可愛すぎる」「本当にスタイルいい」「トマト大好き界隈最高」「脚長すぎてびっくりした」「村重節で元気が出た」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】