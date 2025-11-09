市川團十郎「私も初めて見ました」息子の動画に反応「かっこいい」「ますます凛々しくなっている」の声
【モデルプレス＝2025/11/09】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が11月8日、自身のブログを更新。息子で八代目・市川新之助を襲名した勸玄の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「大きくなった」47歳歌舞伎俳優の息子
團十郎は、息子と同じ名がついた銘柄の米の動画が公開されたことを受け、「動画だぁ、私も初めて見ました」とハートの絵文字を添えてコメントし、米袋を持つ新之助の写真を投稿した。「よろしくお願いします」と親の愛を感じさせるコメントで締めくくっている。
この投稿には、「大きくなったね」「親の愛情に涙が出そう」「新之助君ますます凛々しくなっている」「素敵なご縁ですね」「ほっこりしました」といった反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・市川新之助を襲名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「大きくなった」47歳歌舞伎俳優の息子
◆市川團十郎、市川新之助の動画に感動
團十郎は、息子と同じ名がついた銘柄の米の動画が公開されたことを受け、「動画だぁ、私も初めて見ました」とハートの絵文字を添えてコメントし、米袋を持つ新之助の写真を投稿した。「よろしくお願いします」と親の愛を感じさせるコメントで締めくくっている。
◆市川團十郎の投稿に反響
この投稿には、「大きくなったね」「親の愛情に涙が出そう」「新之助君ますます凛々しくなっている」「素敵なご縁ですね」「ほっこりしました」といった反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・市川新之助を襲名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】