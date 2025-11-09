今日9日午後5時半過ぎに岩手県宮古や大船渡で津波が観測されました。午後6時現在も岩手県に津波注意報が発表されています。海岸から離れてください。

宮古と大船渡で津波を観測

今日9日午後5時半過ぎに宮古や大船渡で津波が観測されました。



【宮古】

第1波到達時刻 第1波識別不能

これまでの最大波 9日17時37分 微弱

【大船渡】

第1波到達時刻 9日17時37分 押し

これまでの最大波 9日17時39分 0.1m





[午後6時現在津波注意報・津波予報(若干の海面変動)を発表している沿岸]＜津波注意報＞岩手県＜津波予報(若干の海面変動)＞北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、宮城県、福島県、茨城県津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。************ 震源要素の速報 *************[震源、規模]今日9日午後5時03分頃地震がありました。震源地は、三陸沖(北緯39.4度、東経143.5度、宮古の東130km付近)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.7と推定されます。

津波注意報とは とるべき行動は

「津波注意報」が発表される基準は、予想される津波の高さが、20センチ〜1メートルです。高さ20センチ〜30センチ程度の津波でも、人は速い流れに巻き込まれてしまうおそれがあります。



海の中や海岸付近は、危険です。海の中にいる人は、ただちに海から上がって、速やかに海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、「津波注意報」が解除されるまで、海に入ったり、海岸に近づいたりしないようにしてください。



また、さらに大きな津波が予想される場合には「津波警報」や「大津波警報」が発表されます。最新の津波情報を、確認してください。