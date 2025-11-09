岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
9日午後6時10分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。
現在、津波注意報が発表されています。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
八幡平市 滝沢市 紫波町
矢巾町 宮古市 普代村
野田村 花巻市 金ケ崎町
八戸市
□宮城県
登米市 大崎市 宮城美里町
石巻市
■震度1
□岩手県
二戸市 雫石町 岩手町
一戸町 久慈市 山田町
北上市 遠野市 一関市
奥州市 西和賀町 釜石市
□青森県
十和田市 七戸町 六戸町
東北町 おいらせ町 三戸町
五戸町 青森南部町 階上町
平内町
□宮城県
気仙沼市 栗原市 色麻町
宮城加美町 松島町 利府町
角田市 大河原町 丸森町
亘理町
□秋田県
井川町 秋田市 由利本荘市
にかほ市 大館市 鹿角市
横手市 大仙市 仙北市
秋田美郷町
□山形県
酒田市 村山市 中山町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。