9日午後6時10分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
八幡平市　滝沢市　紫波町
矢巾町　宮古市　普代村
野田村　花巻市　金ケ崎町

□青森県
八戸市

□宮城県
登米市　大崎市　宮城美里町
石巻市

■震度1
□岩手県
二戸市　雫石町　岩手町
一戸町　久慈市　山田町
北上市　遠野市　一関市
奥州市　西和賀町　釜石市

□青森県
十和田市　七戸町　六戸町
東北町　おいらせ町　三戸町
五戸町　青森南部町　階上町
平内町

□宮城県
気仙沼市　栗原市　色麻町
宮城加美町　松島町　利府町
角田市　大河原町　丸森町
亘理町

□秋田県
井川町　秋田市　由利本荘市
にかほ市　大館市　鹿角市
横手市　大仙市　仙北市
秋田美郷町

□山形県
酒田市　村山市　中山町

