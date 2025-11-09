TREASURE、名古屋公演でサプライズ発表 「PARADISE」「EVERYTHING」日本語Ver.配信へ
グローバルボーイズグループ・TREASUREが9日、愛知・IGアリーナ名古屋で日本ツアー『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN JAPAN』名古屋公演最終公演を開催。「TREASURE SPECIAL JP SELECTION [LOVE PULSE]』」をあす10日に配信リリースすることをサプライズ発表した。
【ライブ写真】炎の演出に負けず…覇気がただようTREASURE
本作には「PARADISE -JP Ver.-」「EVERYTHING -JP Ver.-」の2曲を収録。どちらも9月にリリースされた3rdミニアルバム『LOVE PULSE』に収録されている日本語バージョンとなる。“大切な仲間と過ごす今この瞬間こそが本当の楽園＝幸せ”というメッセージが込められたタイトル曲「PARADISE」の日本語歌詞がポイントとなる。
“ライブ型アーティスト”として圧倒的なパフォーマンス力を誇るTREASUREは日本ツアーを開催中。最終公演となる 2月10日、11日の京セラドーム大阪公演では、追加演出も急きょ発表され、どんなサプライズがあるのか期待が高まっている。
【ライブ写真】炎の演出に負けず…覇気がただようTREASURE
本作には「PARADISE -JP Ver.-」「EVERYTHING -JP Ver.-」の2曲を収録。どちらも9月にリリースされた3rdミニアルバム『LOVE PULSE』に収録されている日本語バージョンとなる。“大切な仲間と過ごす今この瞬間こそが本当の楽園＝幸せ”というメッセージが込められたタイトル曲「PARADISE」の日本語歌詞がポイントとなる。
“ライブ型アーティスト”として圧倒的なパフォーマンス力を誇るTREASUREは日本ツアーを開催中。最終公演となる 2月10日、11日の京セラドーム大阪公演では、追加演出も急きょ発表され、どんなサプライズがあるのか期待が高まっている。