ももクロ・百田夏菜子、金髪激変ビジュアルに反響 「別人！綺麗〜神秘的〜」「AIじゃなかったんだ!!」
ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）が9日、自身のインスタグラムを更新し、金髪の激変ビジュアルを披露した。
【写真】ももクロ・百田夏菜子、金髪激変ビジュアル
百田は「新しい魔法」「#ももいろクリスマス2025」と記し、幻想的なビジュアル写真を複数投稿。
ももクロは、『Momoiro Christmas 2025 ODYSSEY』（12月20日・21日、さいたまスーパーアリーナ）を開催予定。メンバー4人のティザームービーなどが公開されている。百田の金髪姿が、これと同じもの。
ファンからは「美しいです」「エルフみたいでさいこうに好き」「やっぱりAIじゃなかったんだ!!」「別人！綺麗〜神秘的〜」「神々しすぎる!!!」など、多数の声が寄せられている。
