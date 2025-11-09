俳優の蒔田彩珠さんが自身のインスタグラムを更新。バイクに乗る様子を公開しました。

投稿された動画や写真には、青い海を背景に白いバイクにまたがる蒔田さんの姿が捉えられています。



【写真を見る】【 蒔田彩珠 】 「なんか今日めっちゃバイク乗りっぽくない」 愛車で海沿いをツーリング 【 YAMAHA ドラッグスター250 】





動画では「なんか今日めっちゃバイク乗りっぽくないですか」と話す蒔田さんの声も聞こえます。バイクライフを楽しんでいる様子がうかがえます。







動画には、蒔田さんが白いフルフェイスヘルメットを着用し、高架下や海沿いの道路を走行する様子も映っていて、バイクに乗ることへの挑戦と楽しみが感じられる内容となっています。







海をバックにバイクと映る蒔田さんは、黒いレザージャケットとジーンズを着用し、サングラスをかけた姿が印象的です。バイクはYAMAHAのドラッグスター250で、白のボディカラーが特徴的なモデルです。







写真の背景には青い海と澄んだ空が広がり、晴天の中でのツーリングを楽しむ蒔田さんの様子が伝わってきます。





この投稿に「風をきって 映画のワンシーンみたい」「顔小さいからメットがめっちゃデカく見える」「すごくかっこいいですね」「バイカーだとは知らなかった！気持ちよさそー」「ドラッグスターカッコイイ 乗り方もさまになってる」などの声が寄せられています。



【 蒔田彩珠さん プロフィール 】



生年月日：2002年8月7日 23歳

出身地：神奈川県

身長：158cm

趣味：映画・ドラマ鑑賞・ギター・バイク



【担当：芸能情報ステーション】