テレビで活躍する外国人タレントの流暢な日本語に驚いたことはありませんか。株式会社NEXERが東京拠点の外国人タレント・モデル事務所『L'agente』と共同で行ったアンケート調査「日本語がうますぎると思う外国人タレント」では、デーブ・スペクターさんが211票を獲得して圧倒的な支持を集めました。



全国の男女1000名を対象として、2025年8月にインターネットアンケート形式で実施されました。



1位はデーブ・スペクターさん（211票）。2位はパトリック・ハーラン（パックン）（139票）。3位は厚切りジェイソン（113票）。4位はフィフィさん（73票）。5位はモーリー・ロバートソンさん（51票）でした。



1位 デーブ・スペクター（211票）

・流暢に自然な日本語を話している印象がある。（30代・男性）

・ダジャレまで言えるのでネイティブだと感じるから。（30代・女性）

・日本語の発音が流暢なだけでなく、ダジャレを言える語彙力があるため。（30代・女性）

・昔から日本語が上手で、コメンテーターが出来るくらい達者。（40代・女性）

・長年テレビに出ていていつも流暢な日本語をしゃべっているので、外国人であることを忘れてしまうくらいなじんでいるので。（40代・男性）



2位 パトリック・ハーラン（パックン）（139票）

・自然な日本語に聞こえる。（20代・男性）

・語彙が豊富だから。（30代・男性）

・ニュース番組でもうまく日本語の解説などをしているから。（40代・女性）

・政治問題などの難しいレベルの日本語もなんなく話すから。（50代・男性）

・インテリで日本語がうまい。（60代・男性）



3位 厚切りジェイソン（113票）

・日本語はうまいのはもちろんのこと、外国人という立場を芸風に落とし込んでいるから。（20代・女性）

・頭もいいし、面白く、たくさん日本語を知っている。（40代・女性）

・日本人でも気付かないような事に気付いたり凄いから。（40代・女性）

・仕事もできてお笑いもできるのは優秀すぎる。（50代・男性）

・日本語でギャグを言えるから。（60代・男性）



4位 フィフィ（73票）

・YouTubeで政治の話をしているから。（10代・女性）

・発音や使い方が上手いから。（30代・男性）

・日本人と変わらないくらい日本語を話せるから。（40代・男性）

・難しい政治の話などもテキパキと話して聞きやすいから。（50代・女性）

・日本人より政治に詳しく世界情勢も把握している。（60代・男性）



5位 モーリー・ロバートソン（51票）

・訛りみたいなのがなく、落ち着いた口調が外国人が喋っているように思えない。（30代・女性）

・政治の話でも流暢な日本語で分かりやすいから。（50代・女性）

・国際的な話や政治の話でも流暢に話せるし分かりやすいから。（50代・女性）

・発音・強弱も滑らかで、日本人がしゃべっているように感じるから。（50代・男性）

・言い回しが上手くできる。（60代・男性）



ボビー・オロゴンさんとセイン・カミュさんが同率6位（45票）、8位にケイン・コスギさん（44票）、同率9位に森崎ウィンさんとケント・ギルバートさん（39票）がランクインしました。



株式会社NEXERとL'agenteによる調査