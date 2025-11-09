Æ©¤±Æ©¤±Á°³«¤¡Ä51ºÐÊÆ½÷Í¥à°ïÏÃÉÕ¤ÅÁÀâ¥É¥ì¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¦¤Ã¤È¤ê¡Ö¿À¡¹¤·¤¯¤ÆÌÜ¤¬¤¯¤é¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥ô¥¡¥ì¥Ã¥¿(51)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÅÁÀâá¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥É¥ì¥¹ÃåÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á¥§¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£1999Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿»þ¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶»¤«¤éÊ¢Éô¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂÀ¸ÔÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á¥§¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ëÊÁ¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö@donatella_versace¤µ¤ó¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ§¾ð¤È°¦¾ð¡¢¤½¤·¤Æ½÷À¤¿¤Á¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¸ºß¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÀ¤³¦¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á¥§¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á¥§¤ÎËå¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥É¥Ê¥Æ¥é¡¦¥ô¥§¥ë¥µ¡¼¥Á¥§¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï2000Ç¯¤Î¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç½÷Í¥¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇGoogle¤Î²èÁü¸¡º÷¥Ä¡¼¥ë¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö51ºÐ¤Ç¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¯¤ÆÌÜ¤¬¤¯¤é¤ß¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ë...¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£