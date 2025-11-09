丸尾兵庫県議「真相解明して責任を取らせてほしい」立花容疑者の逮捕を受け心境語る　自身も立花氏から誹謗中傷

「ＮＨＫから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者が元兵庫県議への名誉毀損の疑いで逮捕されたことを受け、別の兵庫県議らは、「真相解明して責任をとらせてほしい」などと心境を語りました。



警察によりますと、逮捕された「ＮＨＫから国民を守る党」の党首・立花孝志容疑者（５８）は去年１２月、自身が立候補した選挙の街頭演説で、兵庫県の斎藤知事の告発文書問題をめぐり、竹内英明元兵庫県議に対して「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言し、名誉を毀損した疑いが持たれています。



