【立花孝志氏逮捕】選挙演説で発信「警察の取り調べ受けている」　嘘の投稿も「明日逮捕される予定だった」　竹内元兵庫県議の名誉を棄損した疑い

元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで、警察はＮＨＫから国民を守る党の党首・立花孝志容疑者を逮捕しました。



立花容疑者は、大阪府堺市内のコインパーキングで逮捕されたということです。



名誉毀損の疑いで逮捕されたのは、「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）です。



警察によりますと、立花容疑者は去年１２月、自身が立候補した選挙の街頭演説で元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取り調べを受けているのは多分間違いない」などと発言し名誉を毀損したほか、竹内さんが死亡したあとの今年１月には「どうも明日逮捕される予定だった」などと嘘の情報を投稿するなどして死者の名誉を毀損した疑いが持たれています。



