芸能活動自粛中の三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ・今市隆二（３９）が来年から活動再開することが９日、分かった。所属事務所・ＬＤＨの公式サイトで「弊社所属アーティスト 今市隆二に関するご報告」と題して発表されたもの。

公式サイトでは、今市が起こした一連の事案について、検察庁から不起訴となったとの正式な通知が届いたことを報告した上で「これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定」と明かされた。

今市本人の様子について「自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております」とつづり、ＬＤＨとしては「より一層の誠意ある対応を心がけながら、運営体制の見直しと継続的な支援を通じて、所属アーティスト・タレントの活動をサポートしてまいります」と対応することを報告した。

今市は今年４月に酒に酔った状態でタクシー運転手を脅すなどしたとして、７月に脅迫や暴行容疑で警視庁に書類送検。８月に運転手と示談が成立し、１０月に東京地検が不起訴処分とした。８月からの活動自粛に伴い、１０月４、５日にヤンマースタジアム長居での三代目デビュー１５周年記念スタジアム公演は今市をのぞく６人で開催された。