ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 岩手に津波注意報 官邸に情報連絡室設置 岩手・宮城で最大震度4の… 岩手に津波注意報 官邸に情報連絡室設置 岩手・宮城で最大震度4のやや強い地震 岩手に津波注意報 官邸に情報連絡室設置 岩手・宮城で最大震度4のやや強い地震 2025年11月9日 18時6分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 政府は、三陸沖を震源とする地震で岩手県の沿岸に津波注意報が発表されたことなどを受けて、午後5時13分、総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報の収集などにあたっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 在宅医療, 神事, 工場, ダイス, 東京, 神奈川, ホテル, 長野, マンション, 海