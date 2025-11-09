「北条早雲杯争奪戦・Ｇ３」（９日、小田原）

松井宏佑（３３）＝神奈川・１１３期・Ｓ１＝が最終２角から番手まくりを決めて１着。地元ラインの結束力を実らせて、２１年以来２回目の小田原記念を優勝。Ｇ３は今年２月の奈良以来となる通算４回目。２着は和田真久留（神奈川）、３着は菅原大也（神奈川）が入り、表彰台を地元勢が独占した。

松井がラインの結束力を生かして１番人気に応えた。４車そろった地元勢に明確な作戦はなかった。先頭を受け持った郡司（浩平＝神奈川）が「オレに任せて」と一言。号砲が鳴ると地元ラインは前受けを選択。郡司の迷いなき突っ張り先行に、松井は最終２角から番手発進。３番手の和田、４番手の菅原まで連れ込んで確定板を独占した。

「ラインのおかげ。視界が悪く、まくってくる選手の様子も分からない。後ろに２人がいるし、のみ込まれる前に踏んだ。ラインで決められて良かった」とレースを振り返った。

この優勝で賞金ランキングは１３位まで上昇。地元・平塚グランプリ出場へ競輪祭の優勝だけでなく、準優勝でも出場の可能性が出てきた。「グランプリ出場は諦めていない。このまま調子を上げていい走りをしたい」。グランプリで郡司を１人にさせないためにも競輪祭優勝を全力で取りにいく。