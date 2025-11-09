¡Ú¶¥ÎØ¡¡¾®ÅÄ¸¶¶¥ÎØ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¥ê¥Ý¡¼¥È¡Û¿·»³¶ÁÊ¿¤ÎÄ¾Á°Îý½¬¤Ï¥¤¥á¥È¥ì¡ª¡©ÏÂÅÄ¿¿µ×Î±¤Ï¿²¤º¤ËÀµ²ò¡ª¡©
¡¡¸½ºß¡¢¶¥ÎØ¤Î¼èºà¤Ï¥³¥í¥Ê¥·¥Õ¥È¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀ©¸Â¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¶¥ÎØ¤Î¿Í´Ö¤¯¤µ¤µ¤ä¡¢Áª¼ê¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ìÌÌ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤éËÜ»æµ¼Ô¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Ç¸«¤¿¡¢Ê¹¤¤¤¿¡¢´¶¤¸¤¿ÏÃ¤ò¡Ö¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡ÊÉÔÄê´üÇÛ¿®¡Ë¡£
¡¡Âè6²ó¤Ï¾¾°æ¹¨Í¤¡Ê33¡á¿ÀÆàÀî¡¦113´ü¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¾®ÅÄ¸¶¶¥ÎØ³«Àß76¼þÇ¯µÇ°¡ÖËÌ¾òÁá±ÀÇÕÁèÃ¥Àï¡×¡£
¡¡
¡¡Á°¸¡Æü¤«¤é2¿Í¡£SÈÉ¡¦¿·»³¶ÁÊ¿¡Ê32¡áÀÄ¿¹¡¦107´ü¡Ë¤Ïº£²ó¤Ø¤ÎÎý½¬¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤Û¤Ü²È¤Ç¤¹¡£¥¤¥á¥È¥ì¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£Ç¾Æâ¤ÇÉ÷¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡Ä¡Ê¼ÂºÝ¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Îý½¬ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¡µÇ°½é¤ÎÆÃÁª¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¸¼¿Í¡Ê29¡áÅìµþ¡¦117´ü¡Ë¤Ï¾õÂÖ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¾Á°¤ËÉ÷¼Ù¤¬¤Ö¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¥®¥ê¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿´¶¤¸¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤¿¤À¡Ö¡ÈÁö¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é²¿¤À¤è¡¢¤È¤Ê¤ë¡£Áö¤ë°Ê¾å¤ÏG1¤òÁö¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¡£¸ø±Ä¶¥µ»¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡¡Á°²ó¡¢Á°¶¶´²¿Î¿Æ²¦Ç×¤Ç11Ç¯¤Ö¤ê¤ËG1½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³ÑÎá±ûÆà¡Ê38¡áÊ¡²¬¡¦98´ü¡Ë¡£½éÆü2Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢²ñ¸«¾ì¤ÇÁ°²ó¤ÎÂçÉñÂæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤è¤ê¡Ä¾Þ¶â¤¬°ã¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¤Î¤â¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¡£²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¡£Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£Áª¼ê¤Ï¥×¥í¡£¥×¥í¡á¤½¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤ª¶â¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤â¡ÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ½ªÆü¤Î1Ãå¤Ï¡×¤ÈÆÃÁª1Ãå¤Î28Ëü±ß¥²¥Ã¥È¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¡£¤ä¤Ï¤ê¾Þ¶â¥¢¥Ã¥×¤ÏÁª¼ê¤ÎÂç»ö¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡
¡¡¼ò°æÍºÂ¿¡Ê29¡áÊ¡Åç¡¦1109´ü¡Ë¤ÏÆó¼¡Í½Áª¤ÇÀ¶¿åÍµÍ§¤ò¤É¤«¤·¤ÆÏ¢Íí¤ß¡£¾¾ºåµÇ°¤Ç·è¾¡Æþ¤ê¡¢È¡´ÛF1¤òV¤È¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¾ºåµÇ°¤Î¸å¤Ë¾®¾¾ºê¡ÊÂçÃÏ¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡È¤¤¤¤Î®¤ì¤ò¼«Ê¬¤Ç»ß¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈ¡´Û¤òÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡£»Õ¾¢¡ÊÀ®ÅÄÏÂÌé¡Ë¤Ë¤âº£²ó·è¾¡¤Ç²ñ¤ª¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤·¡¢¶¯¤¤¿Í¤Ëµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡£°ìÎ®¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼«¿®¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á4¥«·î¤Î¶¥ÁöÆÀÅÀ¤¬119ÅÀ¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Àº´Æ£ÎéÊ¸¡Ê34¡á°ñ¾ë¡¦115´ü¡Ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÎä¤ä¤«¤µ¤ì¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤³¤ó¤ÊÅÀ¿ô¤ÎµÓ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ß¤ó¤ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¡£¤¿¤À¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÄÉÁö¡¢»Å»ö¤¤Ã¤Á¤ê¤Î¤µ¤¹¤¬¤ÎÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÅì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿ù±ºÐÒ¸ã¡Ê30¡áÆÊÌÚ¡¦115´ü¡Ë¤È¤Î½éÏ¢·¸¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤¬»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÐÒ¸ã¤¬ÆÊ°ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¡¢¤È»×¤¦Ãæ¤ÇÎ¥¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»Å³Ý¤±¤ò¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ë°ÕÃÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¤¤¤ÄÉ¤¤¹þ¤ßÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦ÏÂÅÄ¿¿µ×Î±¡Ê34¡á¿ÀÆàÀî¡¦99´ü¡Ë¡£¡ÖÁ°¸¡Æü¤ÏÂÎ¤¬½Å¤¯¤Æ²È¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï½àV¡£ÆùÂÎ¤Ë¥à¥Á¤òÂÇ¤Ã¤ÆÂçÀµ²ò¤À¤í¤¦¡£·è¾¡¤â3ÈÖ¼ê¤Î»Å»ö¤ËÅ°¤·¤¿±¢¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¢¨MVP¤Ç¤¢¤ë·´»Ê¹ÀÊ¿¤ÈÍ¥¾¡¤·¤¿¾¾°æ¹¨Í¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆü¡¢ÊÌµ»ö¤ò½Ð¹ÆÍ½Äê
³«ºÅ°ì¤Î¾×·â
3ÆüÌÜ12R½à·è¾¡¡Ê·´»Ê¹ÀÊ¿¤¬¾¾°æ¹¨Í¤¤ÎÈÖ¼ê¤ÇÂç»Å»ö¤«¤é¤Î¸«»ö¤Ê¥Á¥ç¥¤º¹¤·¡Ë
¸Ä¿ÍÅªMVP
·´»Ê¹ÀÊ¿¡Ê35¡á¿ÀÆàÀî¡Ë
º£¸åÃíÌÜÁª¼ê
¼ò°æÍºÂ¿¡Ê29¡áÊ¡Åç¡Ë
¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¶¥ÎØÃ´Åö¡¦ÅÏÊÕ¡¡Íº¿Í¡Ë