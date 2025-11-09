プロボクシングの2025年度新人王西軍代表決定戦が9日、エディオンアリーナ大阪第2競技場であり、全12階級で12月20日に実施される全日本新人王決定戦（東京・後楽園ホール）に出場する西軍代表が決まった。

バンタム級の光富元（つかさ、23＝六島）が手島和樹（28＝ミサイル工藤）に2回2分43秒、KO勝ちしMVPに輝いた。一発一発をしっかり打つ手島に左ボディーを数発浴びて初回はやや劣勢。ワンツーなどで対抗した。2回序盤に今度は右ストレートを効かされ、いよいよピンチと思われた。場内が沸く中で逆に右ストレートをクリーンヒット。相手はキャンバスに両膝をつき、10カウントを聞いた。鮮やかな逆転KOだった。

光富はこの試合まで4戦全勝ながら、KO勝利は今回が初めて。しかも5戦全勝5KOの強打者に追い込まれた状況から逆転勝ち。「KOよりも勝てたことがうれしい。相手の左ボディーはけっこう効いた。（2回に）倒した時は“立つな”と思いました」と笑顔を見せた。

六島ジムの枝川孝会長は「光富には負けられない理由があったんや」と解説する。日大の後輩で、光富の縁もあり六島ジムへ入門した中里陽向が12月14日に所属ジム興行（住吉区民センター）の6回戦でデビューする。相手が東洋ランカーのフィリピン選手のため中里が勝てば、いきなり「ランカー」という肩書きを得られる。光富としては12月の全日本新人王を勝って、是が非でも日本ランク入りを果たしたいところだ。枝川会長は「次の全日本を勝てば、光富は先輩として面目が立つ」と選手たちが切磋琢磨（せっさたくま）する状況を喜ぶ。光富の負けられない戦いは続く。

各階級の西軍代表は次の通り

ミニマム級 辻 永久（KWORLD3）

ライトフライ級 長島 明澄（石田）

フライ級 橋本 陸（グリーンツダ）

スーパーフライ級 松尾タンク拓海（真正）※敢闘賞受賞

バンタム級 光富 元（六島）※MVP受賞

スーパーバンタム級 市原 涼（黒潮）※技能賞受賞

フェザー級 豊永 太我（ウォズ）

スーパーフェザー級 ラーメン高橋（KWORLD3）

ライト級 守屋龍之介（KWORLD3）

スーパーライト級 島田 ネン（とよはし）

ウエルター級 福本 永遠（真正）

ミドル級 テイラー海（本田フィットネス）