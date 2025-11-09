青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3の地震 青森県・八戸市、東北町、五戸町、階上町、岩手県・宮古市
9日午後5時54分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されます。
現在、津波注意報が発表されています。
最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、東北町、五戸町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、一関市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、それに石巻市、山形県の中山町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□青森県
八戸市 東北町 五戸町
階上町
□岩手県
宮古市 普代村 野田村
盛岡市 八幡平市 滝沢市
紫波町 矢巾町 花巻市
一関市 奥州市
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 石巻市
□山形県
中山町
■震度2
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 おいらせ町
三戸町 田子町 青森南部町
青森市 つがる市 平内町
外ヶ浜町 藤崎町 むつ市
東通村
□岩手県
久慈市 山田町 二戸市
雫石町 葛巻町 岩手町
軽米町 一戸町 北上市
遠野市 西和賀町 金ケ崎町
平泉町 大船渡市 釜石市
住田町 大槌町
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区
仙台泉区 東松島市 富谷市
松島町 利府町 大和町
大衡村 名取市 角田市
岩沼市 蔵王町 大河原町
宮城川崎町 丸森町 亘理町
山元町
□山形県
村山市 天童市 山辺町
河北町 鶴岡市 酒田市
三川町 庄内町 遊佐町
最上町 山形川西町 白鷹町
□北海道
函館市
□秋田県
潟上市 三種町 井川町
秋田市 由利本荘市 にかほ市
大館市 鹿角市 横手市
湯沢市 大仙市 仙北市
秋田美郷町 羽後町
□福島県
福島市 郡山市 田村市
桑折町 国見町 相馬市
南相馬市 双葉町 新地町
□茨城県
常陸太田市
□新潟県
村上市
■震度1
□青森県
横浜町 六ヶ所村 新郷村
五所川原市 今別町 板柳町
鶴田町 中泊町 弘前市
黒石市 平川市 鰺ヶ沢町
西目屋村 田舎館村
□岩手県
岩泉町 田野畑村 岩手洋野町
九戸村 陸前高田市
□宮城県
南三陸町 仙台太白区 塩竈市
七ヶ浜町 大郷町 白石市
村田町 柴田町
□山形県
寒河江市 上山市 東根市
尾花沢市 西川町 山形朝日町
大江町 大石田町 新庄市
舟形町 真室川町 大蔵村
鮭川村 戸沢村 米沢市
南陽市 高畠町 山形小国町
□北海道
札幌北区 札幌手稲区 札幌清田区
千歳市 厚真町 安平町
むかわ町 新ひだか町 浦河町
様似町 足寄町 帯広市
浦幌町 標茶町 標津町
別海町
□秋田県
能代市 男鹿市 藤里町
五城目町 八郎潟町 大潟村
北秋田市 小坂町 上小阿仁村
東成瀬村
□福島県
白河市 須賀川市 福島伊達市
大玉村 天栄村 泉崎村
棚倉町 玉川村 浅川町
いわき市 福島広野町 浪江町
猪苗代町
□茨城県
笠間市 土浦市 石岡市
筑西市
□新潟県
新潟北区 新潟東区 新潟南区
新潟西蒲区 新発田市 阿賀野市
胎内市 聖籠町 加茂市
南魚沼市
□群馬県
群馬明和町 邑楽町
□埼玉県
加須市 鴻巣市 久喜市
春日部市 幸手市 吉川市
川島町 宮代町
□千葉県
浦安市
□東京都
東京墨田区 東京江東区 東京足立区
東京江戸川区
□山梨県
笛吹市 忍野村
□長野県
長野南牧村
□静岡県
松崎町 富士市
