9日午後5時54分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、東北町、五戸町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、一関市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、それに石巻市、山形県の中山町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□青森県

八戸市 東北町 五戸町

階上町



□岩手県

宮古市 普代村 野田村

盛岡市 八幡平市 滝沢市

紫波町 矢巾町 花巻市

一関市 奥州市



□宮城県

登米市 栗原市 大崎市

涌谷町 宮城美里町 石巻市



□山形県

中山町

■震度2

□青森県

十和田市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 おいらせ町

三戸町 田子町 青森南部町

青森市 つがる市 平内町

外ヶ浜町 藤崎町 むつ市

東通村



□岩手県

久慈市 山田町 二戸市

雫石町 葛巻町 岩手町

軽米町 一戸町 北上市

遠野市 西和賀町 金ケ崎町

平泉町 大船渡市 釜石市

住田町 大槌町



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台泉区 東松島市 富谷市

松島町 利府町 大和町

大衡村 名取市 角田市

岩沼市 蔵王町 大河原町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

山元町



□山形県

村山市 天童市 山辺町

河北町 鶴岡市 酒田市

三川町 庄内町 遊佐町

最上町 山形川西町 白鷹町



□北海道

函館市



□秋田県

潟上市 三種町 井川町

秋田市 由利本荘市 にかほ市

大館市 鹿角市 横手市

湯沢市 大仙市 仙北市

秋田美郷町 羽後町



□福島県

福島市 郡山市 田村市

桑折町 国見町 相馬市

南相馬市 双葉町 新地町



□茨城県

常陸太田市



□新潟県

村上市

■震度1

□青森県

横浜町 六ヶ所村 新郷村

五所川原市 今別町 板柳町

鶴田町 中泊町 弘前市

黒石市 平川市 鰺ヶ沢町

西目屋村 田舎館村



□岩手県

岩泉町 田野畑村 岩手洋野町

九戸村 陸前高田市



□宮城県

南三陸町 仙台太白区 塩竈市

七ヶ浜町 大郷町 白石市

村田町 柴田町



□山形県

寒河江市 上山市 東根市

尾花沢市 西川町 山形朝日町

大江町 大石田町 新庄市

舟形町 真室川町 大蔵村

鮭川村 戸沢村 米沢市

南陽市 高畠町 山形小国町



□北海道

札幌北区 札幌手稲区 札幌清田区

千歳市 厚真町 安平町

むかわ町 新ひだか町 浦河町

様似町 足寄町 帯広市

浦幌町 標茶町 標津町

別海町



□秋田県

能代市 男鹿市 藤里町

五城目町 八郎潟町 大潟村

北秋田市 小坂町 上小阿仁村

東成瀬村



□福島県

白河市 須賀川市 福島伊達市

大玉村 天栄村 泉崎村

棚倉町 玉川村 浅川町

いわき市 福島広野町 浪江町

猪苗代町



□茨城県

笠間市 土浦市 石岡市

筑西市



□新潟県

新潟北区 新潟東区 新潟南区

新潟西蒲区 新発田市 阿賀野市

胎内市 聖籠町 加茂市

南魚沼市



□群馬県

群馬明和町 邑楽町



□埼玉県

加須市 鴻巣市 久喜市

春日部市 幸手市 吉川市

川島町 宮代町



□千葉県

浦安市



□東京都

東京墨田区 東京江東区 東京足立区

東京江戸川区



□山梨県

笛吹市 忍野村



□長野県

長野南牧村



□静岡県

松崎町 富士市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。