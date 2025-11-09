TBS NEWS DIG Powered by JNN

9日午後5時54分ごろ、青森県、岩手県、宮城県、山形県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、東北町、五戸町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、八幡平市、滝沢市、紫波町、矢巾町、花巻市、一関市、それに奥州市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、宮城美里町、それに石巻市、山形県の中山町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□青森県
八戸市　東北町　五戸町
階上町

□岩手県
宮古市　普代村　野田村
盛岡市　八幡平市　滝沢市
紫波町　矢巾町　花巻市
一関市　奥州市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　石巻市

□山形県
中山町

■震度2
□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　おいらせ町
三戸町　田子町　青森南部町
青森市　つがる市　平内町
外ヶ浜町　藤崎町　むつ市
東通村

□岩手県
久慈市　山田町　二戸市
雫石町　葛巻町　岩手町
軽米町　一戸町　北上市
遠野市　西和賀町　金ケ崎町
平泉町　大船渡市　釜石市
住田町　大槌町

□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
仙台青葉区　仙台宮城野区　仙台若林区
仙台泉区　東松島市　富谷市
松島町　利府町　大和町
大衡村　名取市　角田市
岩沼市　蔵王町　大河原町
宮城川崎町　丸森町　亘理町
山元町

□山形県
村山市　天童市　山辺町
河北町　鶴岡市　酒田市
三川町　庄内町　遊佐町
最上町　山形川西町　白鷹町

□北海道
函館市

□秋田県
潟上市　三種町　井川町
秋田市　由利本荘市　にかほ市
大館市　鹿角市　横手市
湯沢市　大仙市　仙北市
秋田美郷町　羽後町

□福島県
福島市　郡山市　田村市
桑折町　国見町　相馬市
南相馬市　双葉町　新地町

□茨城県
常陸太田市

□新潟県
村上市

■震度1
□青森県
横浜町　六ヶ所村　新郷村
五所川原市　今別町　板柳町
鶴田町　中泊町　弘前市
黒石市　平川市　鰺ヶ沢町
西目屋村　田舎館村

□岩手県
岩泉町　田野畑村　岩手洋野町
九戸村　陸前高田市

□宮城県
南三陸町　仙台太白区　塩竈市
七ヶ浜町　大郷町　白石市
村田町　柴田町

□山形県
寒河江市　上山市　東根市
尾花沢市　西川町　山形朝日町
大江町　大石田町　新庄市
舟形町　真室川町　大蔵村
鮭川村　戸沢村　米沢市
南陽市　高畠町　山形小国町

□北海道
札幌北区　札幌手稲区　札幌清田区
千歳市　厚真町　安平町
むかわ町　新ひだか町　浦河町
様似町　足寄町　帯広市
浦幌町　標茶町　標津町
別海町

□秋田県
能代市　男鹿市　藤里町
五城目町　八郎潟町　大潟村
北秋田市　小坂町　上小阿仁村
東成瀬村

□福島県
白河市　須賀川市　福島伊達市
大玉村　天栄村　泉崎村
棚倉町　玉川村　浅川町
いわき市　福島広野町　浪江町
猪苗代町

□茨城県
笠間市　土浦市　石岡市
筑西市

□新潟県
新潟北区　新潟東区　新潟南区
新潟西蒲区　新発田市　阿賀野市
胎内市　聖籠町　加茂市
南魚沼市

□群馬県
群馬明和町　邑楽町

□埼玉県
加須市　鴻巣市　久喜市
春日部市　幸手市　吉川市
川島町　宮代町

□千葉県
浦安市

□東京都
東京墨田区　東京江東区　東京足立区
東京江戸川区

□山梨県
笛吹市　忍野村

□長野県
長野南牧村

□静岡県
松崎町　富士市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。