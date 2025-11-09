【安楽亭】コース予約で飲み放題プランが半額に！お得なキャンペーンは見逃せない...！《平日ディナータイム限定》

焼肉レストラン「安楽亭」では、2025年11月28日までの期間中、平日のディナータイムでのコース予約限定で、飲み放題プランが半額になるキャンペーンを実施中です。

平日ディナータイム限定でお得に！

食べ放題コースまたは宴会コースを平日17時以降に予約した人限定で「平日飲み放題半額キャンペーン」を実施中です。

対象となるのは、【ライトパック】【生ビールパック】の2種類の飲み放題プラン。利用時間は100分（20分前ラストオーダー）。

ビールやハイボール、サワー、焼酎、ソフトドリンクなど、人気のドリンクが豊富にラインアップされています。

飲み放題「ライトパック」は、通常価格1595円のところ、特別価格の797円に。

ハイボールやレモンサワーなどのサワー各種、ウーロンハイ・翠ジンソーダ・マッコリ・グラスワイン・日本酒・焼酎・梅酒など、多種多様なドリンクが揃っています。

飲み放題「生ビールパック」は、通常価格は2068円のところ、特別価格の1034円に。

ライトパックのアイテムにプラスして、生ビール・瓶ビール・角ハイボール・フロンティアハイボール・生絞りサワー（レモン・グレープフルーツ）が楽しめます。

キャンペーン適応には事前の予約が必要です。

他の割引券、クーポンとの併用はできません。

注文は人数分、同卓同コースの注文になります。

東京バーゲンマニア編集部