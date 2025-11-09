クラシックな見た目に、快適な背負い心地。街でもフィールドでも頼れる一品【ザノースフェイス】のバッグがAmazonに登場中‼
収納力も、環境配慮も。自立するスマートなデイパック【ザノースフェイス】のバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのバッグは、充実した機能を備えながらもすっきりとしたクラシックデザインで、アウトドアにも日常にも自然に馴染むデイパック。
メイン素材にはリサイクルポリエステルを一部使用し、バックルにもリサイクル材を採用。環境への配慮と耐久性を両立している。
背面には高い通気性とクッション性を備えたフレックスベントサスペンションシステムを搭載し、快適な背負い心地を実現。スマートなシェイプに加え、上部にボリュームを持たせたボックス型構造により、自立性にも優れる。トップに2つのグラブハンドルを設けることで、メインコンパートメントへのアクセスがしやすく、重い荷物もバランスよく持ち運べる。
フロント部を含めた各コンパートメントには専用性の高いオーガナイザーポケットを配置し、15インチまでのノート型PCやタブレットを収納できるパッド付きPCスリーブも備えている。機能性とデザイン性を兼ね備えた、幅広いシーンで活躍するデイパック。
