【ライブレポート】miwa、15周年を飾る花火とイルミネーションのド派手ライブ実施！サプライズで小栗旬も登壇
デビュー15周年を迎えたシンガーソングライターのmiwaが、11月8日に広島県福山市の遊園地・みろくの里でミニライブを開催した。
■デビュー曲の弾き語りや代表曲の歌唱などを通じて、15周年を振り返ったミニライブ
みろくの里は県内唯一の大型レジャー施設で、2019年にmiwaが26枚目のシングルとしてリリースした「ティーンエイジドリーム」のMVを撮影した、ファンにとっては聖地の場所。同曲のMVにはmiwaが出演せず、今や俳優・声優として引っ張りだこの原菜乃華がメインキャストとして出演しており、miwaとしては7年を経て初めて降り立つ場所となった。
1600発の花火や翌日から始まるイルミネーションをふんだんに施したド派手な演出のなか、ミニライブでは15周年を振り返って弾き語りで披露したデビュー曲「don’t cry anymore」やゆかりのある「ティーンエイジドリーム」などの4曲を披露。一旦miwaがステージから降りた会場では改めてクラシックと花火、光線を融合した華やかなショーの後、代表曲「ヒカリヘ」のイントロから再度miwaが登場、沸き返る拍手と歓声の中約5千人の観客を前に歌い切った。
イベントの終了後に「デビュー15周年を記念し、ある方から花束贈呈があります」とアナウンスされmiwaが振り返ると、なんと「ヒカリヘ」が主題歌に起用されたドラマ『リッチマン、プアウーマン』の主演をつとめた小栗旬が登場。miwaにサプライズだったらしく、花束を受け取り感謝を述べるmiwaが思わず号泣するシーンもあり、会場は感動に包まれた。
miwaは2026年3月の15周年イヤークライマックスに向けて11月はビルボードツアー、2026年2月にはZeppツアーを控えており、楽曲制作や冬フェスへの出演などシンガーソングライターとして精力的に活動している。今後のmiwaの動きに注目だ。
■ライブ情報
『miwa Billboard Live Tour 2025 “miwa CLASSIC V”』
11/22（土）大阪・ビルボードライブ大阪
11/24（月・振休）神奈川・ビルボードライブ横浜
11/30（日）東京・ビルボードライブ東京
『15th anniversary tour “miwa”』
2026年
02/21（土）大阪・Zepp Osaka Bayside
02/23（月・祝）東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
02/28（土）愛知・Zepp Nagoya
