G-DRAGON¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥³¥é¥Ü¡¢Æü´Ú¤ÇÈ¯Çä¡á¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ö¥¤¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×
2025Ç¯11·î6Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦ËèÆü·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²Î¼ê¤ÎG-DRAGON¤¬ÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾ïÎ¦Ìî¥Í¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥Ó¡¼¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Ïº£·î20Æü¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÍèÇ¯1·îÃæ¤«¤éÈÎÇä¼Â»Ü¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
´ØÏ¢¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢G-DRAGON¤¬¼çºË¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPEACEMINUSONE¡Ê¥Ô¡¼¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó¡Ë¡×¤¬¡¢200Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅý¤ò¸Ø¤ëÌÚÆâ¼òÂ¤¤Î¥Ó¡¼¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾ïÎ¦Ìî¥Í¥¹¥È¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¾ïÎ¦Ìî¥Í¥¹¥È ¥Ç¥¤¥¸¡¼¥¨¡¼¥ë¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¾ïÎ¦Ìî¥Í¥¹¥È¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤â¡Ö¥Õ¥¯¥í¥¦¤Î¥Ó¡¼¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢G-DRAGON¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Î²Ö¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÀµ¼°ÈÎÇä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Àè·î31Æü¤«¤éº£·î9Æü¤Þ¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¡¦ÆòâãÅç¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡Ö¥¶¡¦¸½Âå¥½¥¦¥ë¡×¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¡£1Æü1000¿Í¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
G-DRAGON¤Ïº£Ç¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡ÖCU¡×¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤òÈ¯Çä¤·¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÇÎßÀÑÈÎÇä¿ô1000ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñ¤Î¼òÎà»Ô¾ì¤Ïº£Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¼òÎà¡Ê¥Ó¡¼¥ë¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Ê¤É¡ËÍ¢Æþ³Û¤¬²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÆüËÜÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÉÔÇã±¿Æ°¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó±¿Æ°¡×¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¡Ö¥¤¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Ï¥Î¡¼¥Á¥ã¥¤¥Ê¤¬¼çÎ®¤À¤è¡×¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤Ï´Ú¹ñ¤è¤êÆüËÜ¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡ÖÊ¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤éµÕÂ±°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡×¡ÖÁ´¹ñÌ±¤¬ÀðÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¡Ä¡×¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿¿¤ÃºÇÃæ¤Îº¢¡¢¼ÂºÝ¤ËÈï³²¤ò¤³¤¦¤à¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤·²°¡¢µï¼ò²°¤ò¸Ä¿Í¤Ç±Ä¤à´Ú¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Î¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖGD¤Ë¤Ï¤¬¤Ã¤«¤ê¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Î²¿¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¡©¡×¡Ö¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¤¥¨¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï²¿¤«°ã¤¦¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë