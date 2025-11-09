¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÃª¶¶¹°»ê¡ÖÊ¿À®¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡¥ª¥«¥À¡ÖÊ¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×È¯¸À¤Ë¾Ð¤ß
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¡¢9Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£26Ç¯1·î4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡×¤Ç°úÂà¤¹¤ëÃª¶¶¹°»ê¡Ê48¡Ë¤Î°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤¬¡È¥ì¥¤¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡É¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¡Ê38¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¿À®¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿Î¾¼Ô¡£¥ª¥«¥À¤ÏÅÐÃÅ¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ëAEW¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÌµ»ö¤Ë2026Ç¯1·î4Æü¤ÇÃª¶¶¤µ¤ó¤È¤Î°úÂà»î¹ç¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å·Î¶¤µ¤ó¤È¤Î°úÂà»î¹ç¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãª¶¶¤µ¤ó¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÏÊ¿À®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê¿À®¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÃª¶¶¹°»ê¤Ï¼ê¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤òÈ´¤«¤ºÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÊ¿À®¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µï¤Æ¡¢¤â¤¦°õäÆ¤ò¤â¤é¤¤¤¹¤®¤Æºß¸Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°õäÆ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥ÁÀ®ÀÓ¤ÏÃª¶¶¤Î5¾¡9ÇÔ3Ê¬¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ãª¶¶¤Î2¾¡1ÇÔ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤³4ÅÙ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢Ãª¶¶¤Î4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£