丹後ちりめんなどの丹後織物

光沢のある高級絹織物で、表面の「シボ」と呼ばれる細かい凹凸が特徴の「丹後ちりめん」。その加工場を一般公開している京都府京丹後市の「TANGO OPEN CENTER」（タンゴオープンセンター）に、国内外から見学者が訪れている。

10月初旬、オーストラリア西部パースの高校生ら10代の14人が教育旅行で訪問した。見どころは、シボを生み出す重要な「精練」の工程。薬品などが入った熱湯の中に生地がつけられ、湯気と絹独特のにおいが立ち込める。不純物やタンパク質の「セリシン」が洗い落とされ、重さが約25％軽くなる。

この後に乾燥、検査などの工程を見て回る。蚕の繭1個から約1キロメートルの長さの糸が取れ、着物1着を作るのに使う1反を仕上げるのに約3千個の繭が必要な事などを、クイズ形式を含め楽しく学んでいった。

この旅行を企画し、パースでホームステイと教育旅行を手がける会社の代表で、同行したジェイソン・ハッチンソンさん（53）は「素晴らしく、とても貴重な経験。今回の訪問が京丹後にとっての国際交流につながっていけばいい」と話した。

京丹後市を含む京都府北部の丹後地方は国内の主要な絹織物産地の一つで、センターを運営するのは丹後織物工業組合。和服を着る機会が減っていることから、より多くの人に丹後ちりめんの魅力を知ってもらおうと、昨年6月にオープンした。

見学のほか、別料金で精練・染色体験やワークショップに参加することもできる。服やネクタイのほか、精練で出たセリシンを配合した化粧品などが並ぶ直営ショップも併設。色鮮やかな商品が目を楽しませる。

見学は加工場の稼働日に合わせるため平日のみで、所要時間は約1時間。宿泊施設の関係者からは、集客が見込める週末や休日の受け入れを要望する声が上がっており、見学者をどう増やしていくかが今後の課題だ。見学料は18歳以上千円、18歳未満500円となっている。

丹後ちりめん 湿潤な気候や上質な水などの条件に恵まれ、丹後地方は古くから絹織物の産地として発展した。1973年に約920万反だった丹後ちりめんの白生地の生産量は、2024年に約13万反まで減少。2017年度に「300年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」が日本遺産に認定。江戸時代に始まった丹後ちりめんは2020年、創業300年を迎えた。

見学ツアーで精練前の生地に触れる人たち＝2025年10月、京都府京丹後市

丹後織物工業組合の加工場で、精練の工程を見学する人たち＝2025年10月、京都府京丹後市

タンゴオープンセンターの直営ショップに並ぶ色鮮やかな丹後織物の商品＝2025年10月、京都府京丹後市

タンゴオープンセンターに展示されている織機＝2025年10月、京都府京丹後市