三代目J SOUL BROTHERS・今市隆二、来年より活動再開へ 「自粛期間を通じて深く反省」
LDH JAPANは9日、三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二（39）が来年より活動を再開する予定だと発表した。
【写真】愛車にまたがったワイルドショットを披露した今市隆二
LDH JAPAN公式サイトに「弊社所属アーティスト 今市隆二に関するご報告」を掲出。
「今市隆二に関する事案につきまして、関係者の皆様、応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」とした上で、「まず、本件につきましては、先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告いたします」と説明。
そして「これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です」と伝えた。
「本人は、自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております。弊社といたしましても、より一層の誠意ある対応を心がけながら、運営体制の見直しと継続的な支援を通じて、所属アーティスト・タレントの活動をサポートしてまいります」とつづった。
今市をめぐっては、タクシー車内外での言動をめぐって、書類送検され、7月31日に活動休止を発表。8月28日には、被害者との間で示談が成立したことが明らかになっていた。
■弊社所属アーティスト 今市隆二に関するご報告（全文）
平素より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。
今市隆二に関する事案につきまして、関係者の皆様、応援してくださっている皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
まず、本件につきましては、先般、検察庁から刑事事件としての処分はなく、不起訴処分となったとの正式な通知をいただきましたことをご報告いたします。
これを受け、改めて協議・検討を重ねた結果、現在の状況を総合的に判断し、今後の今市の活動につきましては、段階的に準備を進め、来年より活動を再開していく予定です。
本人は、自粛期間を通じて深く反省し、皆様からの信頼を回復できるよう、改めて責任ある姿勢で活動に臨む決意を新たにしております。
弊社といたしましても、より一層の誠意ある対応を心がけながら、運営体制の見直しと継続的な支援を通じて、所属アーティスト・タレントの活動をサポートしてまいります。
皆様からいただいております、温かくも厳しいお言葉に対し、本人およびスタッフ一同、深く感謝申し上げます。
今後とも、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
令和7年11月9日
株式会社LDH JAPAN
