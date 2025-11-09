サッカーJ2リーグの第36節が8日、9日に各地で開催。残り2節となる中、上位陣は大混戦となっています。

全38試合終了時点で上位2チームがJ1へ自動昇格、3位〜6位の4チームにはJ1昇格プレーオフの出場権が与えられます。

2位のV・ファーレン長崎が8日に4発快勝。勝ち点差「1」に迫られた首位の水戸ホーリーホックは9日、4位RB大宮アルディージャの杉本健勇選手に2ゴールを許し、0-2で敗戦。今節でのJ1自動昇格は決まりませんでした。水戸は次節、長崎との天王山となり、直接対決に勝利すればJ2優勝とJ1昇格が同時に決まります。

一方、水戸に勝利した大宮は、ジェフユナイテッド千葉が藤枝MYFCに1-1で引き分けたことで、勝ち点「63」で並び、得失点差で上回り3位に浮上。上位4チームが勝ち点4差以内にひしめいており、次節の結果次第では、4チームが最終節までJ1自動昇格の上位2チームを争う展開も考えられます。

さらに5位徳島ヴォルティスと、6位ベガルタ仙台はそれぞれ勝利。プレーオフ圏内を堅持しました。一方、勝ち点1差で追う7位ジュビロ磐田は、18位レノファ山口FCと対戦。前半に先制を許しましたが、後半40分にオウンゴールで同点とすると、試合終了間際には金子大毅選手が右足で大逆転勝利。土壇場で執念をみせて磐田が望みをつなぎました。

苦境に追い込まれたのは8位サガン鳥栖。19位カターレ富山に1-3で痛恨敗戦となり、プレーオフ圏内の6位とは勝ち点差「4」と厳しい状況になりました。なお、いわきFCとFC今治は今節敗れ、勝ち点52のまま。今節でJ1昇格の可能性がついえています。

J1昇格の切符をめぐるJ2のシーズンも佳境。SNSでは「順位表見てびっくり」「1位から7位までがカオスな状況」「勝てば天国、負ければ地獄」「J2の行く末がホントにわからんな」「胃がキリキリするわぁ」とファンも悲鳴。残り2節、最後はどんな結末を迎えるのでしょうか。

▽J2第 第36節 結果◆札幌 3−1 大分◆愛媛 0−4 長崎◆富山 3−1 鳥栖◆仙台 2−0 熊本◆秋田 2−0 いわき◆山形 2−1 今治◆水戸 0−2 大宮◆千葉 1−1 藤枝◆山口 1−2 磐田◆徳島 4−1 甲府