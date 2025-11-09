40・50代は「ジャケット」どう着る？【UNIQLO：C】即マネしたい！「サマ見えコーデ」

通勤にも週末にも使えるジャケットは、40・50代の着こなしにぴったり。今季ジャケットを新調するなら【UNIQLO : C（ユニクロ：シー）】をチェックしてみて。上品なツイード調素材と美しいシルエットで、羽織るだけでサマ見えしそう。今回はおしゃれな40代ママコーデを提案する、@ma_anmiさんのジャケットコーデをご紹介します。

羽織るだけできちんと感アップ

【ユニクロ】「ツイードテーラードジャケット」\7,990（税込・セール価格）

ふんわり柔らかい印象のスカートを引き締めるように、シックなツイード調ジャケットを組み合わせ。ジャケットには肩パッドが入っているので、さらっと羽織るだけでシルエットが決まりサマ見えが狙えます。女性らしく上品な、大人のきれいめスタイルです。

ダークトーンでより落ち着いた印象に

「ツイードテーラードジャケット」を使った、きれいめスカートスタイル。グレーのニットシャツと黒のスカートを合わせたモノトーンコーデは、落ち着いた大人の雰囲気です。ジャケットの風合いがシンプルな配色に深みをプラスし、知的で上品な印象に。バッグやシューズをブラックで統一すれば、オフィスコーデにもマッチしそうなコーデが完成します。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。

Writer：licca.M