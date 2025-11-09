山下美月、スリットスカートから覗く美脚披露「美しい」「パリが似合う」の声
【モデルプレス＝2025/11/09】元乃木坂46で女優の山下美月が11月8日、自身のInstagramを更新。スリットスカートから覗く美しい脚を公開し、話題が寄せられている。
【写真】元乃木坂人気メン、パリでほっそり美脚披露
山下は「アナザースカイさん、今夜23時から放送です！」とつづり、日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜23時〜）への出演を報告。投稿したパリでのオフショットで椅子に腰掛けた山下は、白いコートにグレーのスカート、黒のショートブーツを合わせたスタイルからすらりと伸びた脚のラインを見せている。
この投稿に「パリが似合う」「スタイル良すぎる」「ファッション真似したい」「美しい」「可愛すぎる」などと反響が集まっている。modelpress編集部）
