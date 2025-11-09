「シャッフルアイランド」伊藤桃々、美脚際立つ冬コーデ8種公開「可愛すぎる」「似合う」の声
【モデルプレス＝2025/11/09】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が11月7日、自身のInstagramを更新。コートからのぞくスラリと伸びた脚を披露し、話題を集めている。
【写真】25歳恋リア出演美女「スタイル抜群」美脚際立つ冬コーデ8種
伊藤は「イルミで着てほしいおきにいりアウターセトア達集合」とつづり、8種類のコーディネートを投稿。それぞれのスタイルについて詳細を記している。冬アウターにブーツを合わせたスタイルで、美しい脚のラインを見せている。
この投稿に「どの服装も似合う」「可愛すぎる」「イルミデートで着たい」「スタイル抜群」などとコメントが集まっている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳恋リア出演美女「スタイル抜群」美脚際立つ冬コーデ8種
◆伊藤桃々、8種類のコーディネートを公開
伊藤は「イルミで着てほしいおきにいりアウターセトア達集合」とつづり、8種類のコーディネートを投稿。それぞれのスタイルについて詳細を記している。冬アウターにブーツを合わせたスタイルで、美しい脚のラインを見せている。
◆伊藤桃々の投稿に反響
この投稿に「どの服装も似合う」「可愛すぎる」「イルミデートで着たい」「スタイル抜群」などとコメントが集まっている。
◆「シャッフルアイランド」
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】