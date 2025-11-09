ワールドシリーズ第3戦

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。第3戦は延長18回、6時間39分の大死闘に。実況席でも“死闘”が繰り広げられていた。

大谷翔平投手が2本塁打を含む怒涛の9打席連続出塁、山本由伸投手がブルペンで準備するなど数々の名シーンがあったWS第3戦。延長18回死闘の末にドジャースがサヨナラ勝ちしたが、実況席でも絶対に負けられない戦いが発生していた。

米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」は日本時間8日、インスタグラムを更新。「実況のジョー・デービスによると、ワールドシリーズ第3戦の間ずっとトイレに行かなかったそう」「その試合は18イニング、約7時間続いていた」とした。

試合を中継した米放送局「FOXスポーツ」で実況を務めたのは、ジョー・デービス氏。投稿された画像内で「6時間39分間トイレに行けなかった」「膀胱の大きさは私の強みではないが、我慢した」との同氏のコメントを、米スポーツ専門局「ESPN」のシカゴ専門番組「Waddle & Silvy」からの引用で伝えている。

米ファンからは「真のMVPだ」「おお、すごい。アメージングなスタッツだ」「空のボトルを用意しておかなきゃ」「これを読んでるだけでトイレに行きたくなる」「コマーシャルの時間があるでしょ（笑）なんでそんなことしたんだ？」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）