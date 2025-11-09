日本テレビ系「エンタの神様」などでブレークしたピン芸人「ですよ。」が8日夜、自身のXを更新。同日午後10時に開設したYouTubeチャンネルについて「現在の登録者数は1名になっております」と厳しい船出を伝えた。



【写真】登録者数がマジで「１」ですよ。

「ですよ。」は開設前日の7日、Xで「【ご報告】明日からYouTube始めます」と突然の発表。最初の動画は「『美味しいチョココロネを探しに行こう』になります」と、自身の鉄板ネタでおなじみのチョココロネに関する企画だと明かし、「いいね」が4000件を超えるなど期待が寄せられていた。



しかし、動画の公開後ほどなく、Xで「現在の登録者数は1名になっております」とまさかの報告。掲載したYouTubeチャンネルのスクリーンショットにも、たしかに「チャンネル登録者数 1人」と表示されている。「何卒宜しくお願い申し上げます」と切実にチャンネル登録を呼びかけた。



実はこの「1名」投稿、YouTube動画公開の5分後となる8日午後10時5分にポストされており、さすがに早すぎたことが大きな理由とみられる。また、前日のXでの告知投稿にYouTubeチャンネルのURLを載せていなかったことも要因と考えられる。ただ、同投稿の効果もあってか、動画公開から約18時間が経過した9日午後4時過ぎ、チャンネル登録者数は1000人を突破した。



なお、肝心の動画ではタイトル通り「美味しいチョココロネ」を求めて東京・亀有を街ブラしている。



（よろず～ニュース編集部）